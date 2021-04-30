Киргизия и Таджикистан 1 мая обсудят делимитацию и демаркацию границы

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Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.
Киргизия и Таджикистан 1 мая обсудят делимитацию и демаркацию границы
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Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства по итогам телефонного разговора президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области (Киргизия)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.

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