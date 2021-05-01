Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии вооружений на границе

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Лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонных переговоров выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации на границе двух государств, а также договорились создать совместную комиссию по ревизии приграничной военной техники.
Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии вооружений на границе
  • © Пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области

«Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договорённостям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе», — говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

Стороны ещё раз подтвердили, что военная техника будет отведена из приграничных районов с обеих сторон.

«Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизии и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.

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