Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии вооружений на границе

Лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонных переговоров выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации на границе двух государств, а также договорились создать совместную комиссию по ревизии приграничной военной техники.

«Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договорённостям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе», — говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

Стороны ещё раз подтвердили, что военная техника будет отведена из приграничных районов с обеих сторон.

«Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизии и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.