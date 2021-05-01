Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии вооружений на границе
- © Пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
«Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договорённостям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе», — говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.
Стороны ещё раз подтвердили, что военная техника будет отведена из приграничных районов с обеих сторон.
«Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизии и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.