Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили по телефону ситуацию на границе

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Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонные переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, в ходе которых они обсудили ситуацию на границе двух стран.
Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили по телефону ситуацию на границе
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

«В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договорённостей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии. При этом особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что президенты также обменялись мнениями по поводу начала заседания межправительственных комиссий по делимитации и демаркации границы.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.

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