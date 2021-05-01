Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили по телефону ситуацию на границе

Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонные переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, в ходе которых они обсудили ситуацию на границе двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

«В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договорённостей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии. При этом особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что президенты также обменялись мнениями по поводу начала заседания межправительственных комиссий по делимитации и демаркации границы.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан проведут очередные переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы 1 мая.