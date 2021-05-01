Таджикистан и Киргизия договорились о полном прекращении огня

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Таджикистан и Киргизия договорились о полном прекращении огня на границе, сообщил глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.
Таджикистан и Киргизия договорились о полном прекращении огня
  • © Пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области

«Мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и отведении всех воинских формирований на места постоянной дислокации», — цитирует Ташиева агентство Kabar.

Он сообщил, что по итогам переговоров с его таджикским коллегой Саймумином Ятимовым был принят протокол в интересах двух стран.

Ташиев отметил, что с сегодняшнего дня в приграничных регионах наступит мир.

Ранее президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступили за мирное разрешение ситуации на таджикско-киргизской границе.

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