«Как подразумевает указ президента»: в МВД призвали страны СНГ забрать оставшихся из-за пандемии нелегальных мигрантов

Замглавы Министерства внутренних дел Александр Горовой призвал представителей стран СНГ провести агитационную работу и способствовать тому, чтобы их граждане, нелегально находящиеся на территории России, покинули страну. В декабре 2020 года президент Владимир Путин продлил до 15 июня 2021 года сроки временного пребывания или постоянного проживания мигрантов в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Горового, после указанной даты граждане, незаконно находящиеся в стране, «будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ».

Замглавы Министерства внутренних дел Александр Горовой призвал представителей стран СНГ провести агитационную работу и способствовать тому, чтобы их граждане, нелегально находящиеся на территории России, покинули страну. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Горовой продемонстрировал статистику МВД, согласно которой на территории России на данный момент незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, 152 тыс. граждан Украины, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана.

«И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберём, как то подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу», — приводит его слова ТАСС.

При этом замглавы МВД подчеркнул, что никакой правоприменительной практики к данным гражданам за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

Напомним, в декабре 2020 года президент Владимир Путин продлил до 15 июня 2021 года сроки временного пребывания или постоянного проживания мигрантам в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Документом был продлён до указанной даты срок добровольного выезда из страны иностранных граждан, в отношении которых принято решение об административном выдворении.

Впервые российский лидер принял ряд послаблений для иностранцев на фоне пандемии COVID-19 весной 2020 года. Тогда зарубежным гражданам разрешили оставаться в России до 15 июня включительно без продления визы и других документов, по которым они въехали в страну. Указ после этого несколько раз продлевался.

Кроме того, работодателям было разрешено привлекать и использовать в качестве работников иностранцев без разрешения на работу в стране, которые прибыли в Россию в порядке, требующем получение визы.

Как сообщал в начале апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, с момента вступления в силу указа о послаблениях для мигрантов более 3,3 млн иностранцев урегулировали свой правовой статус в России.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По данным агентства, из данного числа людей более 500 тыс. ранее находились в стране с нарушением сроков пребывания.

За два месяца 2021 года, по данным МВД, на миграционный учёт были поставлены 1 млн 84 тыс. граждан.

В апреле 2021 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с трудовыми мигрантами в России, констатировал, что их «стало совсем мало за последний год» и не хватает для реализации масштабных проектов, в том числе в сфере строительства.

«Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии», — отметил он.

Кроме того, дефицит в таких работниках, по его словам, ощущается и в сельском хозяйстве.

Представитель Кремля также рассказал, что на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям затрагивался и вопрос учёта детей мигрантов в России.

«Мы должны понимать, кто они, сколько их. И конечно, Россия как государство должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе — многонациональном, многоконфессиональном», — уточнил он.

В конце марта о ситуации с детьми мигрантов говорил и Владимир Путин. Глава государства отметил, что их количество в российских школах должно быть таким, чтобы это позволяло глубоко адаптировать их к российской языковой среде.

Президент рассказал, что в некоторых европейских странах и в США, «когда уровень детей мигрантов в школе достигает определённого процента, местные жители своих детей из этих школ забирают» и там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов. Он добавил, что в России подобной ситуации допустить нельзя.

Президент добавил, что детей иностранцев необходимо адаптировать к культурной среде, чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России необходимо восстанавливать трудовую миграцию из других стран, снизившуюся из-за коронавируса, с учётом эпидемической обстановки.

«Мы будем делать всё, чтобы Россия оставалась доброжелательным государством для всех наших партнёров, зарубежных граждан, которые хотят трудиться, учиться и проживать в РФ», — отметила она.