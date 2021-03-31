В России могут переработать список правонарушений, за которые иностранцев выдворяют из страны

В России могут переработать перечень правонарушений, за которые иностранных граждан выдворяют из страны.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, первая версия законопроекта должна быть готова в апреле.

По словам депутата, многие иностранцы живут в России годами, у них здесь постоянная работа, семья, дети, но пара штрафов за любое нарушение, даже если оно не несёт угрозы общественному порядку, может разлучить их с близкими на долгие годы.

«А в итоге страдает семья, дети остаются без кормильца», — отметил Водолацкий.

Он сообщил, что семьи мигрантов обращаются с этим вопросом к парламентариям и органам власти, и в Госдуме и МВД решили рассмотреть вопрос об изменении перечня оснований для выдворения.

«Из него уберут незначительные составы правонарушений, оставив те, которые действительно представляют собой общественную опасность», — пояснил депутат.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям, профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимир Волох рассказал об итогах заседания совета.