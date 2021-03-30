Эксперт рассказал об итогах заседания Совета по межнациональным отношениям

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Член Совета по межнациональным отношениям, профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимир Волох рассказал об итогах заседания совета.
Эксперт рассказал об итогах заседания Совета по межнациональным отношениям
  • © Михаил Голенков
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что рассматривалось три вопроса.

«Это и вопрос общероссийской гражданской идентичности, второй блок — вопросы, касающиеся обучения, в том числе социализации детей мигрантов. Как раз по этому вопросу я выступал. И вопросы, связанные с продвижением этнокультурного туризма в субъектах Российской Федерации», — отметил Волох.

По его словам, одной из самых насущных тем стала социальная и культурная адаптация детей иностранных граждан.

«И я в своём выступлении подчеркнул, что есть необходимость, помимо социально-культурной адаптации детей эмигрантов, посмотреть и внести дополнительные предложения по совершенствованию правового положения детей мигрантов», — сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы это позволяло глубоко адаптировать их к российской языковой среде.

Он также отметил, что детей мигрантов необходимо адаптировать к культурной среде, чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей.

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