Путин высказался о ситуации с детьми мигрантов в российских школах

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Президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы это позволяло глубоко адаптировать их к российской языковой среде.
Путин высказался о ситуации с детьми мигрантов в российских школах
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

В ходе заседания совета по межнациональным отношениям президент рассказал, что в некоторых европейских странах и в США, «когда уровень детей мигрантов в школе достигает определённого процента, местные жители своих детей из этих школ забирают».

Путин отметил, что «там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов». Он добавил, что в России подобной ситуации допустить нельзя.

«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил, что детей мигрантов необходимо адаптировать к культурной среде, чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей.

Также Путин призвал не допустить переноса в Россию межэтнических конфликтов.

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