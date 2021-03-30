Путин высказался о ситуации с детьми мигрантов в российских школах

Президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы это позволяло глубоко адаптировать их к российской языковой среде.

В ходе заседания совета по межнациональным отношениям президент рассказал, что в некоторых европейских странах и в США, «когда уровень детей мигрантов в школе достигает определённого процента, местные жители своих детей из этих школ забирают».

Путин отметил, что «там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов». Он добавил, что в России подобной ситуации допустить нельзя.

«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил, что детей мигрантов необходимо адаптировать к культурной среде, чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей.

Также Путин призвал не допустить переноса в Россию межэтнических конфликтов.