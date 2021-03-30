Путин призвал не допустить переноса в Россию межэтнических конфликтов

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Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям призвал не допустить переноса в Россию из-за рубежа межэтнических конфликтов.

Глава государства отметил, что несмотря на то, что в основе большинства горячих конфликтов за рубежом лежат экономические и политические причины, их дополнительно разжигают межнациональная и религиозная нетерпимость.

«Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода», — подчеркнул Путин.

Он призвал власти в регионах уделять данному вопросу пристальное и постоянное внимание и в случае необходимости предпринимать «деликатные и тактичные действия».

Российский лидер добавил, что эта «чрезвычайно чувствительная тема» требует каждодневной работы.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза Николай Патрушев доложит Путину об итогах совещания, на котором обсуждались меры профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

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