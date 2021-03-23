Патрушев доложит Путину о мерах борьбы с навязанными Западом идеалами

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Секретарь Совбеза Николай Патрушев доложит российскому президенту Владимиру Путину об итогах совещания, на котором обсуждались меры пресечения попыток Запада навязать России чуждые идеалы и нормы.
Патрушев доложит Путину о мерах борьбы с навязанными Западом идеалами
  • РИА Новости

По словам пресс-секретаря аппарата Совбеза Евгения Аношина, эта тема поднималась на совещании в Ханты-Мансийске в контексте межнациональных и межконфессиональных отношений на Урале.

«Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны... о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Патрушева, Запад «внедряет чуждые для России идеалы и нормы» и навязывает «различные реформы», что угрожает политической стабильности.

В 2019 году Путин отмечал, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим государствам.

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