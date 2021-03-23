Патрушев доложит Путину о мерах борьбы с навязанными Западом идеалами
- РИА Новости
По словам пресс-секретаря аппарата Совбеза Евгения Аношина, эта тема поднималась на совещании в Ханты-Мансийске в контексте межнациональных и межконфессиональных отношений на Урале.
«Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны... о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Патрушева, Запад «внедряет чуждые для России идеалы и нормы» и навязывает «различные реформы», что угрожает политической стабильности.
В 2019 году Путин отмечал, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим государствам.