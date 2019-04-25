Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности другим странам

Президент России Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» отметил, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим странам.

«Они грубо попирают нормы и принципы международного права, прибегают к шантажу, санкциям и давлению, пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы целым странам и народам», — приводит ТАСС слова российского лидера.

Он подчеркнул, что Россия категорически не согласна с такой позицией.

При этом Путин отметил важность сотрудничества с Китаем для стабилизации «оздоровления» обстановки в мире.

Ранее стало известно, что 26 апреля Путин посетит Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.