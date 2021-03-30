Путин назвал ключевой тему укрепления гражданской идентичности

Российский президент Владимир Путин заявил, что тема укрепления общероссийской гражданской идентичности является ключевой.

Об этом он сказал в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

«Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «об укреплении общероссийской гражданской идентичности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, нет ничего важнее для России и любой другой страны мира.

«Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере, и на американском континенте, и на европейском», — заявил глава российского государства.

Ранее Путин подписал указ о награждении российских дипломатов госнаградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.