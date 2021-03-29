Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешней политики

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских дипломатов госнаградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.
Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешней политики
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В частности, советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков награждён орденом Дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Также посол России в Мавритании Борис Жилко и замдиректора департамента Северной Америки МИД России Константин Середняков награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Кроме того, замдиректора департамента кадров МИД России Сергей Бердников отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Путин подписал указ о госнаградах медикам за вклад в борьбу с COVID-19.

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