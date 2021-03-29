Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешней политики
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Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В частности, советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков награждён орденом Дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Также посол России в Мавритании Борис Жилко и замдиректора департамента Северной Америки МИД России Константин Середняков награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Кроме того, замдиректора департамента кадров МИД России Сергей Бердников отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее Путин подписал указ о госнаградах медикам за вклад в борьбу с COVID-19.