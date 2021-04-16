МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня

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МВД России требует от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов, которых уже более миллиона, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, на заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ он продемонстрировал слайд со статистикой.

«Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно», — сказал Горовой.

Так, по данным ведомства, больше всего нелегалов из Узбекистана — 332 тыс. Далее идут Таджикистан (247 тыс.), Украина (152 тыс.), Азербайджан (120 тыс.), Киргизия (115 тыс.), Армения (61 тыс.), Молдавия (56 тыс.) и Казахстан (49 тыс.).

До 15 июня действует мораторий на выдворение, введённый из-за пандемии, и данные лица могут сами уехать из России и не получить никаких наказаний. После этой даты они не смогут без последствий для себя выйти из тени, предупредили в МВД.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с мигрантами.

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