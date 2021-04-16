МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, на заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ он продемонстрировал слайд со статистикой.
«Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно», — сказал Горовой.
Так, по данным ведомства, больше всего нелегалов из Узбекистана — 332 тыс. Далее идут Таджикистан (247 тыс.), Украина (152 тыс.), Азербайджан (120 тыс.), Киргизия (115 тыс.), Армения (61 тыс.), Молдавия (56 тыс.) и Казахстан (49 тыс.).
До 15 июня действует мораторий на выдворение, введённый из-за пандемии, и данные лица могут сами уехать из России и не получить никаких наказаний. После этой даты они не смогут без последствий для себя выйти из тени, предупредили в МВД.
Ранее в Кремле оценили ситуацию с мигрантами.