Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил ситуацию с мигрантами в России.

Он заявил, что может «констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год», мигрантов России «очень-очень не хватает для реализации амбиционных планов постройки».

«Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас, должны строить больше ощутимо, но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве», — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что «определённый дефицит мигрантов, безусловно, есть».

Ранее сообщалось, что более 3,3 млн иностранцев урегулировали свой правовой статус в России с апреля 2020 года, когда указом российского президента пребывающим в стране мигрантам был предоставлен ряд послаблений.