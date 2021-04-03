Более 3 млн иностранцев урегулировали правовой статус в России за пандемию
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Отмечается, что из данного числа людей, более 500 тыс. ранее находившихся с нарушением сроков пребывания.
За два месяца 2021 года, по данным МВД, на миграционный учет поставлены 1 млн 84 тыс. граждан.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы это позволяло глубоко адаптировать их к российской языковой среде.