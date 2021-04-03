Более 3 млн иностранцев урегулировали правовой статус в России за пандемию

Более 3,3 млн иностранцев урегулировали свой правовой статус в России с апреля прошлого года, когда указом президента России пребывающим в стране мигрантам был представлен ряд послаблений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что из данного числа людей, более 500 тыс. ранее находившихся с нарушением сроков пребывания.

За два месяца 2021 года, по данным МВД, на миграционный учет поставлены 1 млн 84 тыс. граждан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы это позволяло глубоко адаптировать их к российской языковой среде.