Число нелегально работающих в России мигрантов снизилось на 40%

Число нелегально работающих в России иностранных граждан сократилось в прошлом году на 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра МВД.

«За 12 месяцев 2020 года территориальными органами МВД России пресечено 40 989 правонарушений, связанных с незаконным осуществлением иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России (ст. 18.10 КоАП), что на 40% меньше 2019 года», — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что на фоне сокращения из-за пандемии количества иностранцев, прибывших в Россию в прошлом году, в два раза снизилось число нарушений правил въезда либо режима пребывания в стране.

Всего нарушений выявлено более 204 тыс., что на 51,8% меньше аналогичного периода предыдущего года.

Ранее сообщалось, что МВД России разрабатывает законопроект, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства легализовать своё пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения.