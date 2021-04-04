МВД разрабатывает позволяющий мигрантам легализоваться закон

МВД России разрабатывает законопроект, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения.

«Законопроектом будет определён порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах», — цитирует ТАСС пресс-центр МВД.

По его словам, предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в России на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определённого периода времени.

Ранее стало известно, что более 3,3 млн иностранцев урегулировали свой правовой статус в России с апреля прошлого года, когда указом президента России пребывающим в стране мигрантам был предоставлен ряд послаблений.