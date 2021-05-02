Киргизия и Таджикистан начали отвод войск от границы
«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — цитирует агентство сообщение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
По информации ведомства, ситуация на границе «характеризуется как стабильная», новые инциденты и перестрелки не зафиксированы.
Ранее Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы для контроля отвода войск.