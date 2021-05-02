Киргизия и Таджикистан начали отвод войск от границы

Короткая ссылка
Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооружённого конфликта на границе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные киргизской погранслужбы.

«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — цитирует агентство сообщение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По информации ведомства, ситуация на границе «характеризуется как стабильная», новые инциденты и перестрелки не зафиксированы.

Ранее Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы для контроля отвода войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить