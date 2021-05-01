Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы для контроля отвода войск

Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы, которая будет следить за ходом отвода войск от общего участка государственной границы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на киргизский МИД.

Отмечается, что «в рамках договорённостей, достигнутых по итогам состоявшихся сегодня переговоров глав государств Киргизской Республики и Республики Таджикистан, 1 мая 2021 года на КПП «Кызыл-Бель» (Киргизия) — «Гулистон» (Таджикистан) проведена рабочая встреча представителей Министерств обороны Кыргызстана и Таджикистана».

«В результате встречи принято решение о создании рабочей группы, куда войдут по три человека с каждой стороны, для контроля вывода войск (вооружения и военной техники) в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Ранее президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев выступили за мирное разрешение ситуации на таджикско-киргизской границе.