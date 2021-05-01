Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы для контроля отвода войск
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Отмечается, что «в рамках договорённостей, достигнутых по итогам состоявшихся сегодня переговоров глав государств Киргизской Республики и Республики Таджикистан, 1 мая 2021 года на КПП «Кызыл-Бель» (Киргизия) — «Гулистон» (Таджикистан) проведена рабочая встреча представителей Министерств обороны Кыргызстана и Таджикистана».
«В результате встречи принято решение о создании рабочей группы, куда войдут по три человека с каждой стороны, для контроля вывода войск (вооружения и военной техники) в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
Ранее президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев выступили за мирное разрешение ситуации на таджикско-киргизской границе.