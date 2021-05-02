«По поручению глав государств»: Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Главы госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня на границе между государствами. 29 апреля в районе водораспределительного пункта «Головной» возник локальный вооружённый конфликт, который вскоре был остановлен. Стороны также договорились начать описание участков государственной границы и создать совместную группу, которая будет следить за ходом отвода войск.

Главы госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов провели переговоры по ситуации на границе между государствами, где ранее возник локальный конфликт, и договорились о полном прекращении огня.

«По поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и отводе всех воинских формирований на места постоянной дислокации», — приводит слова Ташиева агентство Kabar.

Он также заявил, что благодаря предпринятым усилиям с сегодняшнего дня в приграничных районах регионах наступит мир.

Помимо этого, в МИД Таджикистана сообщили, что топографические рабочие группы двух стран в ближайшее время начнут описание участков государственной границы.

В свою очередь, в киргизском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что стороны договорились о создании совместной группы, которая будет следить за ходом отвода войск от общего участка границы. В министерстве уточнили, что на КПП «Кызыл-Бель» — «Гулистон» была проведена рабочая встреча представителей министерств обороны двух государств.

«В результате встречи принято решение о создании рабочей группы, куда войдут по три человека с каждой стороны, для контроля вывода войск (вооружения и военной техники) в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

1 мая также состоялись телефонные переговоры президентов Таджикистана и Казахстана, в ходе которых они подчеркнули необходимость урегулирования ситуации мирным путём.

«Глава Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о достигнутых таджикской и киргизской сторонами договорённостях, направленных на скорейшее урегулирование напряжённой обстановки, которая сложилась на границе двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы Рахмона.

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Тем временем в пресс-службе Минздрава Киргизии заявили, что число погибших в результате вооружённых столкновений на границе граждан страны увеличилось до 34 человек. Ещё 173 получили ранения, из них 31 человек — военные, один — медик, 131 — гражданские, уточнили в ведомстве.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры с коллегами из Киргизии и Таджикистана Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддином. Российский министр подчеркнул, что Москва приветствует достигнутые сторонами договорённости по урегулированию конфликта мирным путём, и «готова и далее оказывать всё необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества».

«Выражена надежда на то, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, в четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана в районе водораспределительного пункта «Головной» произошёл конфликт между местными жителями. Принадлежность данной территории обе страны считают спорной. По словам пресс-секретаря мэрии города Исфара Зубайдулло Шомадова, причиной конфликта послужила установка видеонаблюдения на таджикской территории водораспределительного пункта. В то же время стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта, а также в попытке установить контроль над водным объектом.

РИА Новости

© Эламан Карымшаков

В результате перепалки собравшиеся по обе стороны границы местные жители начали бросать друг в друга камни, несколько человек получили ранения. В итоге инцидент перерос в столкновения с применением огнестрельного оружия, позже в конфликт вмешались военные.

Через некоторое время инцидент был остановлен сторонами, его урегулирование было переведено в политико-дипломатическую плоскость.

Главы МИД Киргизии и Таджикистана достигли договорённости о полном прекращении огня, а также о проведении встречи руководителей правоохранительных и силовых структур для обсуждения деталей нормализации обстановки.

Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл экстренное оперативное совещание с членами правительства, после которого выпустил обращение и призвал жителей страны, политические силы и СМИ сохранять спокойствие и не разжигать вражду, а также пообещал решать все вопросы с Таджикистаном с учётом добрососедских интересов.

Вечером 29 апреля погранслужба Киргизии сообщила о прекращении перестрелки в зоне конфликта, однако позже местные СМИ сообщили о продолжении отдельных столкновений.

В Киргизии, согласно указу Садыра Жапарова, 1 и 2 мая объявлены днями национального траура по погибшим в ходе вооружённого конфликта.