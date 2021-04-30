«Перестрелка прекращена»: что известно о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

В четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана в ходе обострения конфликта около водораспределительного пункта «Головной» произошла перестрелка. В результате столкновений погибли по меньшей мере шесть человек, более ста получили ранения. Изначально стороны возложили друг на друга вину за инцидент, однако затем Бишкеку и Душанбе удалось перевести урегулирование конфликта в политико-дипломатическую плоскость. Главы МИД двух стран достигли договорённости о полном прекращении огня, а также об отводе военных от границы. Премьер-министры республик Кохир Расулзода и Улукбек Марипов по итогам встречи подчеркнули недопустимость применения силовых методов.

В четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка войсковых подразделений. Локальный конфликт возник в районе водораспределительного пункта «Головной», но вскоре был остановлен сторонами. Его урегулирование переведено в политико-дипломатическую плоскость.

Главы МИД Киргизии и Таджикистана Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин достигли договорённости о полном прекращении огня с 20:00 (17:00 мск), а также об отводе вооружённых подразделений от границы. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу киргизского внешнеполитического ведомства.

Решение было принято по итогам переговоров министров двух стран.

«Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, которая привела к жертвам и раненым как с киргизской, так и с таджикской стороны, мирным путём посредством политико-дипломатических переговоров», — говорится в сообщении.

Для обсуждения деталей нормализации обстановки стороны договорились провести встречу руководителей правоохранительных и силовых структур. Кроме того, было решено организовать совместные группы для патрулирования на границе. Также стороны договорились, что местные власти должны будут провести разъяснительную работу с населением приграничных районов.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии, в республике создали оперативный штаб для отслеживания ситуации на границе с Таджикистаном.

Напомним, как сообщали пограничные службы двух стран, конфликт на участке водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля. Обе страны считают спорной принадлежность данной территории.

Отмечалось, что собравшиеся по обе стороны границы местные жители начали бросать друг в друга камни, в результате чего несколько человек получили ранения. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта, а также в попытке установить контроль над водным объектом. В итоге инцидент перерос в столкновения с применением огнестрельного оружия, позже в конфликт вмешались военные.

Так, по словам пресс-секретаря мэрии города Исфара Зубайдулло Шомадова, причиной конфликта послужила установка видеонаблюдения на таджикской территории водораспределительного пункта.

Власти Киргизии сообщали о введении режима ЧС в трёх сельских округах Баткенской области, а также об эвакуации из зоны конфликта жителей приграничных сёл.

В государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии также заявляли, что утром 29 апреля граждане Таджикистана открыли огонь из охотничьего ружья в селе Кок-Таш. Там также заявили о попытке забросать камнями проезжающие по трассе Ош — Исфана автомобили киргизских жителей. Помимо этого, в Бишкеке обвинили погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в том, что они первыми начали стрельбу.

В свою очередь, в пресс-службе пограничных войск ГКНБ Таджикистана утверждали, что киргизские военные первыми открыли огонь по таджикским пограничникам в районе водораспределительного пункта, а также применили огнестрельное оружие в сторону местных жителей.

Днём в четверг заместитель главы Баткенской области Маруфхан Тулаев в разговоре с Интерфаксом отметил, что ситуация на границе вышла из-под контроля. Кроме того, стало известно, что огнестрельное ранение в ходе конфликта получил мэр города Исфара Баховаддин Баходурзода.

Согласно данным Минздрава Киргизии, в результате столкновений трое граждан страны погибли, 84 человека получили ранения. Источники в администрации города Исфара, в свою очередь, заявили, что со стороны Таджикистана три человека погибли и 31 пострадал.

На фоне обострения конфликта между Бишкеком и Душанбе президент Киргизии Садыр Жапаров провёл экстренное оперативное совещание с членами правительства, по итогам которого было принято решение о создании рабочей группы по изучению и деэскалации сложившейся ситуации.

Президент Киргизии Садыр Жапаров

РИА Новости

© Султан Досалиев

Позже Жапаров выпустил заявление, в котором призвал жителей страны, политические силы и СМИ сохранять спокойствие и не разжигать вражду и рознь.

«Мы с таджикскими братьями всегда найдём общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учётом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле», — заявил лидер страны.

Он также предупредил об опасности провокаций и отметил, что некоторые лица пытаются разжечь конфликт изнутри.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и глава кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов также провели незапланированную двустороннюю встречу. Они подчеркнули недопустимость применения силовых методов, а также необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации.

«Стороны выразили полную готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе двух республик путём переговоров», — сообщили в пресс-службе кабмина Киргизии.

Вечером 29 апреля погранслужба Киргизии сообщила о прекращении перестрелки в зоне конфликта.

«В зоне инцидента перестрелка прекращена. Части и соединения пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки», — цитирует службу РИА Новости.

Источники Sputnik в селе Ходжа Ало также рассказали, что с вечера во всём селе спокойная обстановка. Об отсутствии выстрелов сообщили и жители сёл Чоркух и Ворух.