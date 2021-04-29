Минздрав Киргизии уточнил число пострадавших в перестрелке на границе

Число пострадавших киргизских граждан в результате перестрелки войсковых подразделений на границе с Таджикистаном возросло до 46, уточнили в Минздраве Киргизии.

«Всего число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 46 человек, из них один лечится амбулаторно, один скончался, остальные 44 пострадавших с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области», — цитирует представителя пресс-службы ведомства РИА Новости.

Ранее Киргизия и Таджикистан по итогам встречи министров иностранных дел двух государств достигли договорённости о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.

29 апреля в Пограничной службе Киргизии сообщили о перестрелке войсковых подразделений на границе с Таджикистаном.

Киргизская сторона сообщала о гибели одного человека.