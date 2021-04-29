Минздрав Киргизии уточнил число пострадавших в перестрелке на границе
- © пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
«Всего число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 46 человек, из них один лечится амбулаторно, один скончался, остальные 44 пострадавших с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области», — цитирует представителя пресс-службы ведомства РИА Новости.
Ранее Киргизия и Таджикистан по итогам встречи министров иностранных дел двух государств достигли договорённости о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.
29 апреля в Пограничной службе Киргизии сообщили о перестрелке войсковых подразделений на границе с Таджикистаном.
Киргизская сторона сообщала о гибели одного человека.