Киргизия и Таджикистан договорились совместно патрулировать приграничную зону

Киргизия и Таджикистан достигли договорённости о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.

Об этом сообщил киргизский МИД.

Отмечается, что такое решение было принято на встрече министров иностранных дел двух государств Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина.

«Стороны согласились организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов», — заявили в министерстве.

Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что ситуация на таджикско-киргизской границе перешла в дипломатическо-политическое русло.