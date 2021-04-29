Киргизия и Таджикистан договорились совместно патрулировать приграничную зону

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Киргизия и Таджикистан достигли договорённости о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.
Киргизия и Таджикистан договорились совместно патрулировать приграничную зону
  • © пресс-служба УВД Баткенской области

Об этом сообщил киргизский МИД.

Отмечается, что такое решение было принято на встрече министров иностранных дел двух государств Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина.

«Стороны согласились организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов», — заявили в министерстве.

Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что ситуация на таджикско-киргизской границе перешла в дипломатическо-политическое русло.

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