Россия готова содействовать деэскалации на границе Киргизии и Таджикистана

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Россия приветствует решение Таджикистана и Киргизии создать совместную рабочую переговорную группу и готова содействовать решению спорных моментов между государствами. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Россия готова содействовать деэскалации на границе Киргизии и Таджикистана
  • © Пресс-служба УВД Баткенской области

«Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В её задачи будет входить и информационная работа с населением, патрулирование и мониторинг обстановки в этой зоне... Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — заявила она в интервью Sputnik.

Ранее президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступили за мирное разрешение ситуации на таджикско-киргизской границе.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.

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