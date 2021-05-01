Россия готова содействовать деэскалации на границе Киргизии и Таджикистана

Россия приветствует решение Таджикистана и Киргизии создать совместную рабочую переговорную группу и готова содействовать решению спорных моментов между государствами. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В её задачи будет входить и информационная работа с населением, патрулирование и мониторинг обстановки в этой зоне... Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — заявила она в интервью Sputnik.

Ранее президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступили за мирное разрешение ситуации на таджикско-киргизской границе.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.