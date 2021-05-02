Более 33 тысяч граждан Киргизии эвакуировали на границе с Таджикистаном

Более 33 тыс. граждан Киргизии были эвакуированы из зоны вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила первый заместитель киргизского министра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

«Были эвакуированы в общей сложности 33 388 человек», — приводит ТАСС слова Солтонбековой.

По её словам, 19,2 тыс. из числа эвакуированных — это дети и подростки.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.

Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонные переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, в ходе которых они обсудили ситуацию на границе двух стран.