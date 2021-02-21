Принципиальный вопрос: готов ли Таллин ратифицировать договор о границе с Россией

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд заявила о важности пограничного договора с Россией и предложила Москве отреагировать на желание Таллина ратифицировать документ. Ранее глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс назвала ратификацию пограничного договора с Россией важным для Эстонии вопросом. При этом входящая в правящую коалицию республики правая партия EKRE обещала блокировать любые попытки ратифицировать подписанный в 2014 году документ. Националисты считают, что таким образом Таллин откажется от Тартуского мирного договора и территориальных претензий к России. По мнению экспертов, эта позиция будет ещё долго доминировать в политических кругах Эстонии, несмотря на заявления президента страны.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за ратификацию пограничного договора с Россией. Об этом политик заявила во время лыжного патруля вдоль эстонско-российской контрольной линии, в котором Кальюлайд приняла участие.

«Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор (с Россией. — RT), но и другая сторона должна быть к этому готова», — цитирует эстонского лидера издание Postimees.

Кальюлайд добавила, что теперь настала очередь России отреагировать на желание Таллина ратифицировать документ.

Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс также поднимала тему ратифицикации пограничного договора с Россией. По словам министра, в долгосрочных интересах Таллина иметь хорошие отношения с Москвой.

Керсти Кальюлайд во время лыжного патруля у восточной границы

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© Kersti Kaljulaid

«Я убеждена, что ратификация Эстонией и Россией подписанного пограничного договора по-прежнему отвечает интересам Эстонии», — заявила Лийметс, выступая 16 февраля в эстонском парламенте.

Министр добавила, что правительство принципиально готово продвигаться в этом вопросе и поддерживает подписанный в 2014 году пограничный договор между двумя странами. По словам Лийметс, ратификация поможет установить стабильность и предсказуемость в двусторонних отношениях с Россией.

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Однако, как подчёркивают эксперты, одних заявлений эстонского руководства мало для реального прогресса в вопросе демаркации границы.

«Если за заявлениями последуют реальные шаги, Москва будет это приветствовать. Но пока что со стороны Эстонии не видно всеобъемлющей готовности к ратификации договора, звучат лишь мнения отдельных политиков», — отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Ланко.

«Если эстонское руководство призывает к ликвидации разногласий между Россией и Эстонией, то это можно лишь приветствовать. Однако Москва пока не станет предпринимать конкретные шаги, следует сначала посмотреть, на что готов на практике пойти Таллин», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Непреодолимые разногласия

Напомним, после распада СССР и обретения Эстонией независимости делимитация и демаркация эстонско-российской границы так и не была осуществлена. Этому до сих пор мешает позиция Таллина по Тартускому мирному договору: эстонская сторона считает, что подписанный в 1920 году документ действует по сей день.

Тартуский договор был подписан Эстонией и РСФСР в 1920 году в городе Юрьеве (после вхождения в состав Эстонии город стал называться Тарту. — RT) и поставил точку в военном конфликте, который вёлся в те годы между сторонниками «красных» и «белых». Первым помогала Советская Россия, их противникам — Антанта и силы генерала Юденича.

По условиям договора Эстония получила независимость, также ей отошли части современной Псковской и Ленинградской областей России. Со своей стороны, Эстония обязалась не предъявлять России никаких требований, вытекающих из факта своего прежнего пребывания в составе империи.

Подписание Тартуского мирного договора в 1920 году

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Однако в 1940 году Эстония вошла в состав СССР, став Советской социалистической республикой. В результате Тартуский мирный договор утратил силу, а русские территории, полученные по его условиям эстонской стороной, были возвращены в состав РСФСР с согласия Таллина.

Однако современные власти Эстонии считают, что Тартуский мирный договор не прекращал своего действия. Эта позиция даже закреплена в основном законе республики, который гласит, что «сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах». А для ратификации договоров, меняющих границы государства, требуется поддержка двух третей национального парламента — рийгикогу.

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Российская сторона отвергает попытки Таллина объявить Тартуский договор действующим документом. Как заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, после вхождения Эстонии в состав СССР документ утратил силу и сейчас он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН. Кроме того, вхождение прибалтийских республик в состав СССР не ставилось под сомнение международными договорённостями, достигнутыми по итогам Второй мировой войны.

«Окончательную черту в этом вопросе подвёл Заключительный Акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе», — говорилось в комментарии МИД.

В 2005 году Москва и Таллин смогли найти компромисс и подписать договор о госгранице. Однако затем эстонский парламент задним числом внёс в преамбулу документа косвенное упоминание о советской «аннексии» Эстонии, а в ратификационных документах появилась фраза об актуальности Тартуского мирного договора. Москва в ответ отозвала свою подпись под соглашением о границе.

Впоследствии стороны вернулись к переговорам о границе. В феврале 2014 года глава МИД России Сергей Лавров и его эстонский коллега (тогда пост главы МИД Эстонии занимал Урмас Паэт) подписали новый договор о госгранице и разграничении морского пространства в Нарвском и Финском заливах. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму РФ и парламент Эстонии.

Однако процесс ратификации документа застопорился с обеих сторон. Ситуацию в Эстонии усугубил факт вхождения в правящую коалицию по итогам выборов 2019 года Консервативной народной партии Эстонии (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE), которая выступает против любых «уступок» по территориальному вопросу.

В свою очередь, как пояснил осенью 2019 года директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев, Москва была вынуждена приостановить процесс ратификации документа на фоне заявлений ряда эстонских политиков, апеллирующих к Тартускому договору.

Сергей Лавров и Урмас Паэт

AFP

© VASILY MAXIMOV

Эксперты считают, что позиция части эстонской политической элиты именно по вопросу Тартуского договора мешает странам наконец официально утвердить государственную границу.

«Стремление Таллина ввести упоминание о Тартуском договоре в договор о границе — главное препятствие, которое не позволяет странам на протяжении последних десятилетий договориться. Договор не существует и не является ни историческим, ни юридическим основанием для притязаний в адрес России. Однако эстонская сторона рассчитывает через вопрос Тартуского договора легитимизировать свои территориальные претензии. И если этот подход не будет пересмотрен, договор о границе так и не будет ратифицирован», — уверен Владимир Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Ланко.

«Проблема носит символичный характер, и разногласие вокруг Тартуского договора пока непреодолимо. Однако важно отметить, что, несмотря на все противоречия, Москва и Таллин всё же продолжают вести диалог по этому вопросу», — считает эксперт.

«Основа эстонской государственности»

В свою очередь, правые популисты в эстонском парламенте дают понять, что не допустят ратификации договора о границе. Об этом ранее заявил заместитель председателя EKRE и член парламентской комиссии по международным делам Март Хельме. По словам политика, партия мобилизует все свои силы, чтобы не допустить ратификации документа эстонской стороной. Хельме раскритиковал планы правительства и назвал эту инициативу «подарком» Москве.

В EKRE считают, что ратификация договора будет означать согласие Таллина с тем, что Тартуский мирный договор утратил силу.

«Это согласие, в свою очередь, легализует продолжающуюся оккупацию эстонских земель и отказ от территорий к востоку от Нарвы и части Петсеримаа (Псковская область России. — RT). Ратификация договора отнимет у нас всякое право требовать за оккупированные земли хоть какую-то компенсацию», — заявил Март Хельме.

Заместитель председателя EKRE и член парламентской комиссии по международным делам Март Хельме

© Arvamusfestival/ Johan - Paul Hion / "Pealtnägija" versus presidendikandidaadid

Похожую точку зрения высказал и спикер рийгикогу Хенн Пыллуаас (также член EKRE). В своём недавнем выступлении политик назвал Тартуский мирный договор «подтверждением правовой преемственности» Эстонии, а также свидетельством «политической и моральной победы» эстонского государства. Поэтому эстонская сторона должна подчёркивать актуальность этого документа, считает Пыллуаас.

«Преемственность Эстонской Республики не была нарушена. Тартуский мир действует и в 2021 году», — заявил он.

При этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд придерживается двойственной позиции: с одной стороны, она тоже считает, что договор от 1920 года является актуальным документом. Об этом она заявила, к примеру, в своём выступлении по случаю векового юбилея договора. Но при этом Кальюлайд не считает, что установленные по итогам Второй мировой войны границы в Европе нуждаются в пересмотре.

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Кроме того, политик напомнила о том, что одним из условий принятия Эстонии в НАТО был отказ Таллина от территориальных претензий к соседям. Об этом президент завила, выступая по случаю годовщины независимости Эстонии в 2020 году.

По мнению Владимира Шаповалова, расхождения в риторике умеренных эстонских политиков, таких как действующий президент страны, и националистов, не играют на практике большой роли.

«В вопросе отношения к России позиции большинства эстонских политиков совпадают. Скорее, разброс мнений можно списать на маневрирование во внутриполитическом поле Эстонии. Но тот факт, что политики продолжают возвращаться к теме Тартуского договора, — весьма показательно», — отметил эксперт.

Дмитрий Ланко также считает, что эстонская сторона будет вновь и вновь возвращаться к теме Тартуского договора.

«Этот документ взят за основу современной эстонской государственности. Если Таллин откажется от этого подхода, стране придется менять основы государства. Однако это не означает, что вопрос границы с Россией не будет урегулирован. Несмотря на то, что стороны сейчас находятся в тупике, они смогут выйти из него — такие примеры уже были в истории», — сделал оптимистичный прогноз эксперт.