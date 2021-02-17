«Болото русофобии»: посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции

Российское посольство в Таллине ответило на призыв парламента Эстонии ввести новые антироссийские санкции и обратило внимание, что подобные заявления добавляют негатива в и без того напряжённую атмосферу российско-эстонских отношений. Пострадала при этом, подчеркнули в посольстве, и перспектива развития двустороннего сотрудничества стран. В диппредставительстве также напомнили, что президент Владимир Путин призывал европейских партнёров перейти к позитивному этапу отношений и честному диалогу.

Призыв парламента Эстонии ввести новые антироссийские санкции добавляет негатива в и без того напряжённую атмосферу российско-эстонских отношений, подчеркнули в посольстве РФ в Таллине. Так российские дипломаты прокомментировали заявление властей республики о «гражданских свободах» в России.

«Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, её добились», — говорится в сообщении диппредставительства.

Пострадала при этом, подчеркнули в российском посольстве, перспектива развития конструктивного двустороннего сотрудничества — без искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага.

В диппредставительстве обратили внимание, что формирование нового правительства в Эстонии могло бы способствовать восстановлению контактов между странами для решения накопившихся проблем, однако с первый дней его работы прозвучали заявления об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией, которые сопровождались высказываниями о якобы исходящей от Москвы «угрозе».

«Данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями, принявшими 15 февраля заявление в аналогичном ключе. Из новых моментов присутствовала разве только критика представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за его визит в Москву. Всё остальное до боли знакомо», — отметила пресс-служба посольства.

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На этом фоне диппредставительство напомнило о заявлении Владимира Путина на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021». Российский лидер в своём выступлении отметил стоящие перед международным сообществом вызовы, особо обратив внимание на обострение всего комплекса международных проблем, в частности на нарастание градуса внешнеполитической пропагандистской риторики. Путин подчеркнул, что подобная «игра без правил» критически повышает риски одностороннего применения военной силы и умножает вероятность появления новых горячих точек, что не может не беспокоить страны мира.

«Несмотря на такой клубок противоречий и вызовов, нам нужно, безусловно, не утрачивать позитивный взгляд на будущее, нужно сохранять приверженность к созидательной повестке... Пытаться выработать общие подходы, максимально сблизить позиции, обозначить источники, порождающие глобальное напряжение, нам всем, безусловно, необходимо», — заявил Путин.

В посольстве также напомнили, что президент РФ призвал европейских партнёров перейти к позитивному этапу отношений и к честному диалогу. Как отметили дипломаты, это в полной мере относится и к двусторонним российско-эстонским отношениям.

15 февраля парламент Эстонии опубликовал заявление «в поддержку гражданских свобод» в России. В нём, в частности, утверждается, что РФ якобы не выполняет обязательств по обеспечению прав и свобод своих граждан, а также проводит «агрессивную политику» по отношению к соседним странам. Власти республики также высказали недовольство применением силы в отношении участников незаконных протестных акций и призвали Евросоюз усилить санкции против Москвы.

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в Facebook обратил внимание, что призывы Таллина к ЕС разработать новые санкции представляют собой пример той самой агрессивной политики, в которой парламент Эстонии обвинил российскую сторону.

«Парламенту Эстонии и иже с ним следовало бы осознать, что «эффективная политика санкций» в обход ООН и есть агрессивная внешняя политика в чистом виде», — написал он.

Напомним, за последние несколько месяцев Евросоюз ввёл ряд санкций в отношении России, выступив, в частности, с обвинениями в нарушении прав человека, однако не предоставив никаких доказательств.

Так, в октябре 2020-го главы МИД стран Европейского союза согласовали введение антироссийских санкций из-за ситуации вокруг якобы отравления блогера Алексея Навального, который проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Также в октябре Совет ЕС ввёл санкции в отношении «85-го главного центра специальных служб ГРУ» и двух граждан России, которых в ЕС называют сотрудниками центра, за якобы причастность к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. МИД России в качестве ответной меры дважды объявил о расширении списка представителей стран ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ.

В начале февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран ЕС новые санкции против России.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала Европейскому союзу ввести «санкции в отношении самих себя», напомнив о многочисленных нарушениях прав российских журналистов.