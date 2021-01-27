«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития»: Путин о ситуации в мире

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RT
Президент России Владимир Путин выступил на сессии «Давосская повестка дня — 2021», организованной Всемирным экономическим форумом. Главная тема дискуссии на форуме, который в этом году проходит в онлайн-формате, — обсуждение глобальной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. RT вёл прямую трансляцию.
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