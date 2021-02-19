Решительный протест: Россия высылает сотрудника эстонского посольства в ответ на действия Таллина

Эстония «абсолютно безосновательно» объявила персоной нон грата российского дипломата, занимавшегося вопросами культуры и образования. В связи с этим Москва сообщила о высылке сотрудника эстонского посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она полагает, что своими действиями Таллин хотел продемонстрировать лояльность перед США и ЕС. Как отмечают эксперты, Эстония проводит антироссийскую политику на протяжении последних лет.

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве в рамках ответных действий на объявление Таллином российского дипломата персоной нон грата. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что решение эстонской стороны было «абсолютно безосновательным».

«Недавно приведённое к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявило персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии. Российский ответ не заставил себя ждать», — сказала Захарова.

По её словам, в связи с произошедшим был вызван посол Эстонии в Москве, которому выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства.

Захарова подчеркнула, что высланный из Эстонии российский дипломат занимался вопросами культуры и образования: «Как раз те сферы, где ещё сохраняется сотрудничество между странами».

«К сожалению, эстонская сторона в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть свою ничем не спровоцированную враждебность», — заметила официальный представитель МИД, подчеркнув, что Москва последовательно проводит линию на развитие добрососедских связей с приграничными государствами.

Здание посольства России в Таллине

РИА Новости

© Вадим Анцупов

Эстония продолжает следовать своей стандартной антироссийской политике последних лет. Такое мнение высказал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, российские дипломаты также подвергаются высылке «без всяких оснований и видимых причин» со стороны властей ряда стран Центральной и Восточной Европы.

«Объяснить это можно либо прямыми указаниями со стороны вашингтонских кураторов, либо стремлением забежать вперёд и продемонстрировать свою лояльность. Естественно, что смена власти в Вашингтоне также диктует эстонскому кабинету министров необходимость проявить себя, продемонстрировать свою лояльность, и в данном случае это напоминает ситуацию «крикнуть погромче, чем соседи». Латвия свой крик уже осуществила, заблокировав 16 российских телеканалов, теперь очередь Эстонии», — пояснил эксперт.

Отметим, что за последний месяц это уже не первый случай, когда Россия высылает зарубежных дипломатов.

5 февраля Москва объявила персонами нон грата трёх дипломатов из Польши, Швеции и Германии в связи с их участием в незаконных акциях 23 января, что является нарушением Венской конвенции. Спустя три дня, 8 февраля, Варшава, Стокгольм и Берлин сообщили о высылке российских дипломатов из своих стран. По словам официального представителя России Марии Захаровой, эти государства приняли «необоснованные и недружеские решения».

Кроме того, в этот день Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу в ответ на решение властей балканской республики выслать из страны первого секретаря посольства России в Тиране.

«Выслуживаются перед США и НАТО»

Ранее парламент Эстонии опубликовал заявление «в поддержку гражданских свобод» в России, призвав вести новые антироссийские санкции. По мнению Таллина, Москва якобы не выполняет обязательств по обеспечению прав и свобод своих граждан, а также проводит «агрессивную политику» по отношению к соседним странам.

«К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчёт исходящей от России угрозы», — говорилось в сообщении дипмиссии.

Также по теме «Болото русофобии»: посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции Российское посольство в Таллине ответило на призыв парламента Эстонии ввести новые антироссийские санкции и обратило внимание, что...

Помимо этого, Министерство обороны Эстонии обвинило Россию в использовании киберпространства для внесения раскола в отношения между странами Запада, в том числе входящими в НАТО. В Таллине выражают опасения, что спецслужбы РФ якобы могут начать «эксплуатировать технологию фейковой информации».

Как заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Эстония ретранслирует точку зрения НАТО, учитывая, что под Таллином располагается Киберцентр Североатлантического альянса: «Думаю, что в НАТО, скорее всего, поручили Эстонии озвучить «озабоченность» тем, что российские спецслужбы якобы используют киберпространство».

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин указал, что Эстония, как и другие страны Прибалтики, а также Украина, Польша и Румыния, пытается идти в фарватере американской внешней политики. По его словам, все они выслуживаются перед США и НАТО, чтобы получить финансовые дивиденды.

«Понятно, что они себя рассматривают как страну «на передовой», в авангарде сдерживания России. Они пытаются предугадать будущие заявления администрации Байдена. Понятно, что нас будут обвинять в кибервмешательстве, потому что кибервмешательство — это ключевой элемент демократов. Эстонцы хотят встроиться в общий хор», — пояснил собеседник RT.