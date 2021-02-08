Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании

Короткая ссылка
Первый секретарь посольства Албании в России Йонида Дрогу объявлена российской стороной персоной нон грата, ей предписано покинуть территорию страны в течение 72 часов.
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«8 февраля посол Албании А. Газиони был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что данная мера была принята в ответ на решение Албании выслать из страны первого секретаря посольства России в Тиране.

Также в МИД России отметили, что данные действия албанской стороны рассматриваются как провокация в преддверии выборов.

21 января в Албании приняли решение объявить персоной нон грата дипломата из России в связи с нарушением антикоронавирусных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить