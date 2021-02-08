Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании

Первый секретарь посольства Албании в России Йонида Дрогу объявлена российской стороной персоной нон грата, ей предписано покинуть территорию страны в течение 72 часов.

«8 февраля посол Албании А. Газиони был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что данная мера была принята в ответ на решение Албании выслать из страны первого секретаря посольства России в Тиране.

Также в МИД России отметили, что данные действия албанской стороны рассматриваются как провокация в преддверии выборов.

21 января в Албании приняли решение объявить персоной нон грата дипломата из России в связи с нарушением антикоронавирусных мер.