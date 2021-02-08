Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании
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«8 февраля посол Албании А. Газиони был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что данная мера была принята в ответ на решение Албании выслать из страны первого секретаря посольства России в Тиране.
Также в МИД России отметили, что данные действия албанской стороны рассматриваются как провокация в преддверии выборов.
21 января в Албании приняли решение объявить персоной нон грата дипломата из России в связи с нарушением антикоронавирусных мер.