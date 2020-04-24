Экономический мотив: как в Белоруссии ведут борьбу с коронавирусом

Белоруссия не станет закрывать границы на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Число заболевших COVID-19 в Белоруссии превысило 8 тыс. На этом фоне Александр Лукашенко выступает против жёстких карантинных ограничений. Подобные заявления главы государства подвергаются критике со стороны белорусской оппозиции, которая упрекает власти в недостаточности принимаемых мер. При этом в стране ведётся активная борьба с пандемией, отмечают эксперты. Позицию президента аналитики объясняют стремлением минимизировать негативные последствия от эпидемии для экономики страны и подчёркивают, что большинство жителей республики адекватно оценивают угрозу вируса.

Белоруссия не станет закрывать границы на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на совещании, посвящённом сохранению экономической устойчивости страны. Белорусский лидер напомнил, что пандемия привела к разрыву устоявшихся экономических связей с другими странами, которые закрыли свои границы.

«Мы же с вами этого не сделали. Да, нам было непросто. Но мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся. Пока нет такой необходимости. Контролируем людей, грузы», — заявил Лукашенко.

Комментируя это заявление белорусского лидера, эксперты напоминают о высокой зависимости экономики республики от транзитных торговых потоков, которые проходили ранее через белорусские границы.

«Значительная часть доходов Белоруссии связана именно с открытыми рынками и границами. При условиях закрытия границ белорусская экономика может существенно пострадать. Однако понятно, что в условиях пандемии закрытие границ является мерой, помогающей ограничить распространение инфекции», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии на 24 апреля достигло 8773, прирост за минувшие сутки составил 751. При этом от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране умерли 63 человека, трое из них — за последние сутки. При этом выздоровели и выписаны из больниц 1120 пациентов. Такую информацию представили в Министерстве здравоохранения республики, в ведомстве также уточнили, что в стране к текущему моменту проведено свыше 130 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Темпы прироста заболеваемости в республике увеличиваются. Уже на протяжении нескольких дней обновляются суточные максимумы заболевания.

Как ранее прогнозировал министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, пик распространения коронавируса в республике может прийтись на конец апреля и начало мая. Министр добавил тогда, что ключевой задачей является не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы все больные смогли получить медпомощь.

19 апреля главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова заявила в интервью телеканалу ОНТ, что ситуация с коронавирусом в республике «управляемая». По её мнению, заболеваемость пойдёт на спад через три или четыре недели. При этом сейчас проводится большая работа для локализации очагов коронавируса.

«Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг, и в обязательном порядке ведётся поиск контактов. Таким образом, мы прерываем цепочку распространения вируса», — отметила Жукова.

При этом власти не предоставляют СМИ статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса в разбивке по городам и регионам. Как заявил ранее Владимир Караник, такое решение было принято после того, как блогеры и журналисты начали «вмешиваться в личную жизнь граждан», заболевших коронавирусом.

Своя позиция

Ранее в стране был принят ряд мер, призванных ограничить распространение коронавируса. Так, в оборонном ведомстве республики подготовили специальный палаточный лагерь, предназначенный для изоляции военнослужащих, имевших контакты с инфицированными COVID-19. Как заявили в Минобороны, ещё несколько недель назад в белорусской армии была проведена тренировка на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Национальный банк республики рекомендовал банкам повысить лимиты по суммам безналичных платежей в организациях торговли, которые не нужно подтверждать набором ПИН-кода. Это нововведение призвано свести к минимуму контакты между гражданами во время безналичной оплаты. Кроме того, многие банки предоставили клиентам возможность обслуживаться дистанционно, без визитов в банковские отделения.

Помимо этого, в стране с марта действует порядок обязательной самоизоляции для граждан, прибывавших из потенциально опасных с эпидемиологической точки зрения регионов мира.

Дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса, Минск

Reuters

© Vasily Fedosenko

Также в начале апреля в стране начались трёхнедельные школьные каникулы. Они закончились 20 апреля, однако многие родители приняли решение не возвращать детей в школы до улучшения эпидемиологической обстановки. Возобновили очное обучение только 30—40% школьников.

Против продления школьных каникул выступил президент республики Александр Лукашенко.

«Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил, но сказал, что категорически против», — заявил белорусский лидер, добавив, что власти пока не станут принуждать школьников возвращаться за парты, но этот процесс должен начаться.

Кроме того, глава государства выступил против переноса республиканского субботника, намеченного на 25 апреля.

Президент Белоруссии также настроен против оказания государством финансовой помощи бизнесу. Политик ранее заявил, что «скидки ни на что не будет» и что рестораны не должны ожидать, что государство будет их поддерживать.

«Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнёт работать», — добавил белорусский лидер.

В целом Александр Лукашенко считает, что «коронавирус стал политикой» и сейчас «все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь», которые «выбились из строя», поскольку стране удалось сохранить систему и готовность к пандемии. При этом белорусский президент уверен, что «все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьёт по слабым, у кого иммунитета нет».

Александр Лукашенко

© Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS

При этом политик сослался на мнение специалистов Всемирной организации здравоохранения.

«Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час», — добавил Лукашенко.

Действительно, ещё в начале апреля ВОЗ рекомендовала Минску принять дополнительные меры для физического дистанцирования граждан, запретив проведение массовых мероприятий. Глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О'Коннор отметил тогда рост заболеваемости в Белоруссии.

Призыв прозвучал через неделю после того, как Александр Лукашенко высказался против массового перевода работников на удалённую работу. Об этом политик заявил во время поездки на одну из молочных ферм в Минской области.

«Скажите, как там на «удалёнке» доить коров или выходной объявить? Это нереально, а кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо?» — заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что власти «никому ничего не запрещают».

Однако ВОЗ продолжает настаивать на усилении режима социального дистанцирования в Белоруссии. Как говорилось в опубликованном 21 апреля на сайте организации сообщении, группа экспертов ВОЗ «рекомендует ввести масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования».

В то же время организация отметила меры, принимаемые белорусским правительством по борьбе с пандемией, включая изоляцию уже заболевших и наращивание потенциала системы здравоохранения.

Также по теме Ингаляция от коронавируса: пульмонолог — о лечении COVID-19 оксидом азота и гелием Метод лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19 ингаляциями гелия и оксида азота может эффективно сочетаться с искусственной...

Сопредседатель белорусского движения «Говори правду» Татьяна Короткевич считает, что некоторая рассогласованность заявлений правительства и президента создаёт дополнительные риски для Белоруссии. Об этом эксперт заявила в комментарии RT.

«Ситуация складывается противоречивая. Нет единой ясной политики, и некоторые люди оказываются дезориентированы. Однако большинство населения вполне трезво оценивают уровень опасности. Тот факт, что большинство оставляют детей дома, — это народная оценка ситуации», — уверена Татьяна Короткевич.

Похожей точки зрения придерживается и белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Например, те рабочие коллективы, которые могли себе это позволить, давно перешли на удалённый режим работы сами, без распоряжения властей. При этом Минздрав и другие ведомства действительно прилагают большие усилия по борьбе с распространением коронавируса», — отметил эксперт.

Попытки использовать ситуацию

В правительстве Белоруссии не питают иллюзий относительно серьёзности угрозы COVID-19. Так, кабмин ввёл временный запрет на экспорт аппаратуры для искусственного дыхания. Об этом стало известно 22 апреля. Ранее из страны был запрещён вывоз одноразовых комбинезонов и костюмов химической защиты, респираторов, защитных очков, масок, хирургических халатов и другой подобной продукции.

На 14 апреля белорусские медики суммарно располагали 2200 аппаратами ИВЛ и 1500 наркозно-дыхательными аппаратами. Такую информацию ранее представила заместитель министра здравоохранения республики Елена Богдан.

«На сегодняшний день пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся на аппаратах ИВЛ, всего 57. Запас данных аппаратов достаточен», — заявила тогда замминистра.

Также по теме Негостеприимная Европа: как пандемия коронавируса повлияла на миграционную политику ЕС В ЕС серьёзно ужесточают миграционную политику на фоне распространения COVID-19, отмечают эксперты. Об этом свидетельствуют последние...

Следует отметить, что подход президента Белоруссии к вопросу коронавируса уже стал поводом для нападок на него со стороны оппозиции. Например, один из оппозиционных ресурсов снял и опубликовал документальный фильм о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Белоруссии. Авторы фильма утверждают, будто власти республики якобы скрывают реальную статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса.

Впрочем, ссылаются авторы фильма преимущественно не на специалистов, а на слухи, циркулирующие среди рядовых граждан, и мнение активистов.

Попытки политической оппозиции использовать ситуацию с коронавирусом против Александра Лукашенко не увенчаются успехом, считает Дмитрий Болкунец.

«Оппозиция не представляет угрозы для Лукашенко, она способна лишь «зеркалить» президента, реагируя ситуативно на его слова», — отметил эксперт.

Инициатива снизу

Белорусские медики в целом не разделяют драматичные оценки оппозиции относительно эффективности и своевременности принимаемых властями мер. Так, большой резонанс вызвала колонка врача Владимира Мартова, заведующего реанимацией в больнице скорой помощи в Витебске.

Именно в этом городе, по утверждению авторов фильма, сложилась наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом в Белоруссии. Как написал врач, его больница с первых дней располагала всеми необходимыми средствами защиты, а также получила всё необходимое оборудование. Однако в других больницах ситуация отличалась.

«Те, кто принял на себя первый удар, сильно пострадали: там заболели и врачи, и другие пациенты. Медработники, конечно, тоже заболели», — сообщил Мартов.

«Сейчас средств защиты с каждым днём всё больше. Государство привозит основную часть. К концу эпидемии будем обеспечены полностью, но хотелось бы, чтобы это было в начале», — подчеркнул врач.

Как отметил в беседе с RT врач общей практики из Белоруссии, сейчас медики в целом получают всё, что требуется для работы: антисептики, средства защиты и тому подобные предметы.

«Все, а особенно врачи, понимают, что коронавирус — это не шутки, и очень стараются. В моей семье три медика, и все мы на переднем крае, сын с невесткой работают непосредственно с больными в инфекционном учреждении. Что не успевает государство, то получаем в виде спонсорской помощи от неравнодушных граждан. Чувствуется большая поддержка простых людей», — отметил он.

При этом режим самоизоляции действует в Белоруссии для тех, кто имел контакты с инфицированными людьми, а также для тех, кто лечится от коронавируса на дому.

«Их проверяют ежедневно, за нарушение — штраф €500», — добавил врач.

Также по теме Негостеприимная Европа: как пандемия коронавируса повлияла на миграционную политику ЕС В ЕС серьёзно ужесточают миграционную политику на фоне распространения COVID-19, отмечают эксперты. Об этом свидетельствуют последние...

Как пояснил Дмитрий Болкунец, сейчас все медицинские учреждения республики работают в особом режиме.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, президент Белоруссии сейчас больше всего обеспокоен сохранением экономической стабильности в стране, именно с этими опасениями связаны некоторые его заявления по ситуации с коронавирусом.

«Президент Белоруссии пытается убедить сограждан в том, что угроза коронавируса не так велика, чтобы из-за неё стоило останавливать экономическую активность», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Шаповалова, для Александра Лукашенко также критически важно сохранять свой политический рейтинг на высоком уровне на фоне непростых отношений Белоруссии с другими странами. Белорусский лидер уверен, что число противников карантинных мер в стране больше, чем сторонников ограничений, с этим и связана его критика в адрес подобных рекомендаций.

«Лукашенко достаточно активно использует эту риторику. Его заявления по ситуации с коронавирусом призваны продемонстрировать гражданам заботу об их уровне жизни и достатке. Правда, в условиях глобального рынка попытки удержаться на краю экономического кризиса в условиях мировой рецессии, даже если вынести за скобки опасность COVID-19, вряд ли имеют шансы на успех», — подытожил эксперт.