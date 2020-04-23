Лукашенко не планирует закрывать границы Белоруссии из-за пандемии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости», — приводит «СБ. Беларусь сегодня» его слова на совещании по устойчивости национальной экономики.

Лидер Белоруссии при этом отметил, что стране «непросто и недёшево» это обходится.

Ранее Лукашенко назвал «несусветной глупостью» закрытие границ по всему миру из-за коронавируса.

По его словам, российские граждане продолжают ездить в Белоруссию по объездным дорогам, несмотря на закрытие границы между странами.