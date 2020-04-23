Лукашенко не планирует закрывать границы Белоруссии из-за пандемии

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Лукашенко не планирует закрывать границы Белоруссии из-за пандемии
  • Reuters

«Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости», — приводит «СБ. Беларусь сегодня» его слова на совещании по устойчивости национальной экономики.

Лидер Белоруссии при этом отметил, что стране «непросто и недёшево» это обходится.

Ранее Лукашенко назвал «несусветной глупостью» закрытие границ по всему миру из-за коронавируса.

По его словам, российские граждане продолжают ездить в Белоруссию по объездным дорогам, несмотря на закрытие границы между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить