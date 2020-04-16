Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
  • Reuters

«Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжёлым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощённой коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране никто не умрёт от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он неоднократно называл происходящее вокруг пандемии коронавируса «психозом».

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