Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
- Reuters
«Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжёлым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощённой коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что в стране никто не умрёт от коронавирусной инфекции COVID-19.
Он неоднократно называл происходящее вокруг пандемии коронавируса «психозом».