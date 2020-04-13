Лукашенко заявил, что в Белоруссии никто не умрёт от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране никто не умрёт от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрёт. Я публично об этом заявляю. Это моё твёрдое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», — приводит пресс-служба белорусского лидера его слова.

Также он отметил, что «в стране не умер ни один человек от коронавируса».

«Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были... Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная лёгочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом ещё там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус», — утверждает Лукашенко.

Также белорусский лидер добавил, что по причине «коронавирусного психоза» многие пациенты в больницах «опускают руки» и прекращают бороться за жизнь.

За последние сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у 341 человека в Белоруссии, число заражений возросло до 2919. Умерли не менее 26 больных.