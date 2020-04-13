Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует БЕЛТА.

«Я хочу обратиться к людям, которые находятся в стационарах и не просто с заболеваниями органов дыхания. Нет, ко всем обратиться», — сказал глава государства.

Белорусский лидер уточнил, что по причине «коронавирусного психоза» многие пациенты в больницах «опускают руки» и прекращают бороться за жизнь.

«В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довёл до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестаёт бороться за жизнь», — добавил он в ходе совещания с участием в том числе министра здравоохранения Владимира Караника.

Ранее стало известно, что за последние сутки заражение COVID-19 подтвердилось у 352 человек в Белоруссии, число заболевших превысило 2,5 тыс.

11 апреля в ВОЗ заявили, что Белоруссии необходимо готовиться к худшим сценариям развития ситуации с пандемией коронавируса и активировать экстренные планы.