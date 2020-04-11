В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии
- Reuters
«Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. Активировать экстренные планы для того, чтобы учреждения здравоохранения были готовы», — сказал он на брифинге в Минске.
По его словам, ВОЗ также рекомендует усилить меры дистанцирования в Белоруссии и запретить проведение массовых мероприятий.
Также он призвал обеспечить карантин для больных коронавирусом и контактных лиц.
По данным Минздрава Белоруссии, в республике 2031 человек с подтверждённым коронавирусом находится на стационарном лечении. Общее число летальных случаев в стране достигло 23.