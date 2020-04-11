В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии

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Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор заявил, что Белоруссии необходимо готовиться к худшим сценариям развития ситуации с пандемией коронавируса и активировать экстренные планы. Об этом сообщил Интерфакс.
В ВОЗ рекомендовали Белоруссии готовиться к худшим сценариям пандемии
  • Reuters

«Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. Активировать экстренные планы для того, чтобы учреждения здравоохранения были готовы», — сказал он на брифинге в Минске.

По его словам, ВОЗ также рекомендует усилить меры дистанцирования в Белоруссии и запретить проведение массовых мероприятий.

Также он призвал обеспечить карантин для больных коронавирусом и контактных лиц.

По данным Минздрава Белоруссии, в республике 2031 человек с подтверждённым коронавирусом находится на стационарном лечении. Общее число летальных случаев в стране достигло 23.

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