Число умерших пациентов с коронавирусом в Белоруссии возросло до 23

Короткая ссылка
В Белоруссии 2031 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса находится на стационарном лечении. Общее число умерших с коронавирусом в республике достигло 23.
Число умерших пациентов с коронавирусом в Белоруссии возросло до 23
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Белоруссии. 

В Минздраве добавили, что у скончавшихся 23 пациентов был подтверждён коронавирус и ряд хронических заболеваний.

Также в республике выздоровели 172 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить