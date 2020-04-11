Число умерших пациентов с коронавирусом в Белоруссии возросло до 23
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Белоруссии.
В Минздраве добавили, что у скончавшихся 23 пациентов был подтверждён коронавирус и ряд хронических заболеваний.
Также в республике выздоровели 172 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.