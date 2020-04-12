В Белоруссии число заражённых коронавирусом превысило 2,5 тысячи
- Reuters
За последние сутки коронавирус подтвердился у 352 человек, умерли трое, выздоровел 31 пациент.
«Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме», — говорится в сообщении белорусского Минздрава.
Отмечается, что 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких.
После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 26 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
Ранее руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор заявил, что Белоруссии необходимо готовиться к худшим сценариям развития ситуации с пандемией коронавируса и активировать экстренные планы.