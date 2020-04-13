В Белоруссии число заражённых коронавирусом почти достигло 3 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Отмечается, что за сутки также скончались три человека, в результате чего общее число жертв коронавируса достигло 29.
«Зарегистрированы 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких», — говорится в заявлении.
Уточняется, что после прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека.
Ранее руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор заявил, что Белоруссии необходимо готовиться к худшим сценариям развития ситуации с пандемией коронавируса и активировать экстренные планы.