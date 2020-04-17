Лукашенко: пневмония уйдёт, а хлебушек-то нужен
- Reuters
«Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство. То же самое касается и сельского хозяйства. Пневмония уйдёт, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом всё остановилось», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
По его словам, в ситуации с коронавирусом забрезжил «маленький лучик надежды».
Ранее Лукашенко на возможность введения карантина в стране задал риторический вопрос: «Жрать что будем»?
Кроме того, Лукашенко пригрозил отставкой правительству страны в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавируса.