Лукашенко: пневмония уйдёт, а хлебушек-то нужен

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса COVID-19 белорусским чиновникам не следует забывать об экономике страны.
Лукашенко: пневмония уйдёт, а хлебушек-то нужен
  • Reuters

«Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство. То же самое касается и сельского хозяйства. Пневмония уйдёт, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом всё остановилось», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, в ситуации с коронавирусом забрезжил «маленький лучик надежды».

Ранее Лукашенко на возможность введения карантина в стране задал риторический вопрос: «Жрать что будем»?

Кроме того, Лукашенко пригрозил отставкой правительству страны в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавируса.

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