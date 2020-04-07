Лукашенко о возможности введения карантина: жрать что будем?

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством объяснил, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко о возможности введения карантина: жрать что будем?
  • Reuters

«Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что проблема коронавирусной инфекции COVID-19 связана с экономикой страны и с будущим существованием республики.

Кроме того, Лукашенко пригрозил отставкой правительству страны в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавируса.

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