Лукашенко связал пандемию с существованием Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблема коронавирусной инфекции COVID-19 связана с экономикой страны и с будущим существованием республики.

«Теснейшим образом проблема связана с экономикой нашей страны. Должен сказать, что в какой-то степени... возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдёт с миром после этой болезни и психоза, который породила эта болезнь», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусские власти не знают «замыслы лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией».

«Но из истории мы знаем, что каждый пользуется ситуацией так, как он считает нужным и выгодным для себя», — добавил он.

Ранее Лукашенко призвал задуматься над тем, не является ли коронавирус COVID-19 рукотворным.