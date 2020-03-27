Лукашенко призвал задуматься над рукотворностью коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал задуматься над тем, не является ли коронавирус COVID-19 рукотворным.
Лукашенко призвал задуматься над рукотворностью коронавируса
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«Президент пообещал, что, когда закончится ситуация с коронавирусом и спадёт психоз, он на эту тему расскажет очень много интересного. А пока что он предложил подумать над рядом вопросов. В том числе является ли коронавирус чем-то случайным или же рукотворным, кому это было нужно, кто и как попытался использовать данную ситуацию в своих целях и интересах», — сообщает БЕЛТА. 

По его словам, «каждый начинает вертеть-крутить».

Он также отметил, что «так называемая оппозиция» пытается использовать тему коронавируса против власти.

Также Лукашенко заявил, что он не применял дополнительные меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным Минздрава Белоруссии, в республике насчитывается 94 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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