Лукашенко заявил, что не прячется от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не менял меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Должен вам сказать, я никуда не прячусь. Категорически запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние мероприятия. А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон. Нет, ничего особого», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что недавно об этом говорила его пресс-секретарь.

«Это очень интересовало нашу оппозицию. Абсолютно нормальная жизнь», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что его сын продолжает ходить в школу.

«У меня свой такой в школу ходит. У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую», — сказал глава государства.

По его словам, в школе сына в некоторых классах в настоящее время не посещают занятия до 50% учеников.

Также Лукашенко сообщил о борьбе с коронавирусом в Белоруссии без шума и пыли. Кроме того, он рассказал, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости США вернуться к работе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.