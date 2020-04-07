Лукашенко пригрозил правительству отставкой из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отставкой правительству страны в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавируса COVID-19.

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств до ближайшего понедельника.

«Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.