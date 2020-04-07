Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии
  • Reuters

«У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет... Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

При этом он отметил, что нельзя мириться с гибелью людей, надо бороться за каждого человека.

«Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идёт о стариках», — сказал Лукашенко, отметив, что пока система здравоохранения страны справляется с эпидемией.

Также он отметил, что общая смертность в стране за I квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний — на 9%.

Ранее Лукашенко сообщил о борьбе с коронавирусом в Белоруссии без шума и пыли.

Также он неоднократно заявлял, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».

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