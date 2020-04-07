Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии
- Reuters
«У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет... Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
При этом он отметил, что нельзя мириться с гибелью людей, надо бороться за каждого человека.
«Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идёт о стариках», — сказал Лукашенко, отметив, что пока система здравоохранения страны справляется с эпидемией.
Также он отметил, что общая смертность в стране за I квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний — на 9%.
Ранее Лукашенко сообщил о борьбе с коронавирусом в Белоруссии без шума и пыли.
Также он неоднократно заявлял, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».