Лукашенко заявил, что все хотят его «укусить»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Могилёвскую область заявил, что его методику борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 критикуют, чтобы «укусить» белорусского лидера.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы «укусить» Лукашенко, Беларусь — она выбилась из строя. Так не надо удивляться. Всё это потому, что мы сохранили систему и привели её в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе, и не только к ней», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Глава государства при этом отметил, что из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

«Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России, как будто больше не о чем говорить, все стали великие: вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Ещё раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилёвской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьёт по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду», — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране никто не умрёт от коронавирусной инфекции COVID-19. Он назвал пандемию коронавируса хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.

Он неоднократно называл происходящее вокруг пандемии коронавируса «психозом».