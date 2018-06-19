«В тесной координации»: что обсудят Путин и Лукашенко на Высшем госсовете в Минске

Во вторник, 19 июня, в Минске пройдёт заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, в котором примут участие лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. На повестке саммита — согласованная внешняя политика, сотрудничество в экономической и военно-технической областях, энергетические проекты, единое визовое пространство. По мнению экспертов, личная встреча президентов позволит наметить курс, которым пойдёт Союзное государство в ближайшие годы, а также решить ряд спорных вопросов.

19 июня в Минске пройдёт заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. В нём примут участие лидеры двух стран. Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут также двусторонние переговоры.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, в повестке саммита — «обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018—2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы».

Также, по сообщению пресс-службы белорусского президента, будут обсуждаться «состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализация совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках».

Среди других тем — присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства, отмена роуминга между союзными странами, создание единого визового пространства и урегулирование споров о поставках молочной продукции.

Внешнеполитический вектор

Эксперты считают, что одной из важнейших тем ВГС станет утверждение программы действий во внешней политике на ближайшие два года.

«Москве и Минску приходится вместе реагировать на самые разные события на западном векторе — от начавшейся сейчас торговой войны между Евросоюзом и США до увеличения американского военного контингента в Польше, — заявила в беседе с RT белорусский политолог Светлана Гречулина. — К тому же Запад оказывает давление и на совместные российско-белорусские проекты — например, строительства АЭС. Поэтому тесная координация внешнеполитических ведомств просто необходима».

По мнению замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Суздальцева, взаимодействие стран на внешнеполитической арене требует большей слаженности — на данный момент по ряду вопросов международной повестки позиции России и Белоруссии не скоординированы.

Как заявил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, президенты обменяются мнениями по общему положению в мире, в Европе — ведь ситуация меняется достаточно интенсивно.

«Говорить будут о настоящей политике, а не об искусственно политизированных хозяйственных спорах», — подчеркнул эксперт.

Торговля и инвестиции

Однако и хозяйственным вопросам будет уделено внимание. В 2017 году товарооборот между союзными странами составил $32,4 млрд, по сравнению с 2016 годом рост — 23,5%. Белорусский экспорт в Россию достиг $12,8 млрд, увеличившись за год более чем на 17%. В нынешнем году также отмечается положительная динамика. Взаимный товарооборот за январь—март 2018 года составил $8,4 млрд, увеличившись к аналогичному периоду 2017-го на 21%. Экспорт из РФ в Белоруссию составил $5 млрд (рост на 26,2%), импорт РФ из Белоруссии — $2,92 млрд (рост на 10,1%).

Увеличение товарооборота позволило премьерам России и Белоруссии обсудить 13 июня в Москве на заседании Совета министров Союзного государства тему применения национальных валют в двусторонних расчётах.

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По словам экспертов, нынешний рост взаимной торговли — скорее, восстановление былых позиций. В 2013 году товарооборот между Белоруссией и Россией составлял $40 млрд (почти на $8 млрд больше, чем сейчас). Но в 2014—2015 годах произошло значительное падение, одна из главных причин которого — снижение мировых цен на нефть. В результате взаимная торговля двух стран к 2016 году сократилась на треть.

По словам экспертов, Россия — основной торговый партнёр Белоруссии, поэтому рост товарооборота очень важный фактор для белорусской экономики.

Нынешний рост товарооборота в значительной степени обусловлен повышением цен на нефть, считает Суздальцев.

«Для Белоруссии российский рынок — практически единственный. Белорусские трактора почти на 90% уходят в Россию, то же и с МАЗами. Однако в последнее время растёт наше производство и конкуренция усиливается, поэтому в будущем белорусским товарам будет всё труднее завоёвывать отечественный рынок», — отметил Суздальцев.

Изменить ситуацию могла бы интеграция, утверждает эксперт.

«Если бы наши АПК и машиностроение активно интегрировались, проблем было бы меньше», — пояснил Суздальцев.

Ещё один важный положительный фактор для белорусской экономики — российские инвестиции, считают эксперты. В 2017 году на долю России приходилось $3,7 млрд, или 38,1% общего объёма привлечённых за этот период в Белоруссию иностранных инвестиций. Удельный вес прямых инвестиций из России — $2,84 млрд, или 36,8% от всех прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику.

РИА Новости

В правительстве Белоруссии прогнозируют, что объём вложений со стороны российского бизнеса будет расти, хотя конкретных цифр не называют. Известно, что один только «Газпром» до 2020 года инвестирует в развитие газотранспортной системы Белоруссии $2,5 млрд, а в наращивание мощностей подземных газохранилищ — $1,1 млрд.

«Обычно главным инвестором в белорусскую экономику был «Газпром». Остальные российские инвестиции оставались небольшими. Это связано с тем, что интересных активов в Белоруссии с каждым годом всё меньше, к тому же страна немного пересидела с приватизацией госсектора», — прокомментировал ситуацию Суздальцев.

Один из самых значимых российско-белорусских инвестиционных проектов — это Белорусская АЭС, которую строит в Островце «Росатом», напомнила Гречулина. Стройка финансируется Россией — в счёт 10-миллиардного кредита, выданного Белоруссии, отметила эксперт. Ввод первого энергоблока БелАЭС запланирован на 2019 год.

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«Это то сотрудничество, которое даст выгоду в долгосрочной перспективе, так как плотнее интегрирует экономики союзных стран. Здесь долгосрочные интересы выходят на первое место», — подчеркнула Гречулина.

Ещё одно важное направление сотрудничества — военно-техническое. Предприятия белорусского ОПК производят разнообразные комплектующие для российского оружия, на белорусских заводах ремонтируются и модернизируются российские танки и самолёты.

«Россия по праву гордится своей бронетехникой, но и здесь есть направления, в которых сильны белорусские производители. Это, например, системы управления огнём, разведки, прицеливания для бронетехники. Так, свою продукцию российским производителям бронетанковой техники отправляет ОАО «Пеленг», — рассказал RT белорусский военный эксперт Сергей Марцелев. — На белорусских авиаремонтных заводах проходят модернизацию российские истребители и вертолёты. Отдельная тема — модернизация бронетехники. Недавно был представлен белорусский вариант модернизации танка Т-72 — Т-72Б3. Эти машины получили более мощный двигатель в 1130 лошадиных сил, а также улучшенный комплекс вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами с комплектом съёмной модульной защиты».

«Решаемый вопрос»

Аналитики полагают, что на встрече двух президентов будет обсуждаться и соглашение о создании единого визового пространства между Россией и Белоруссией, речь о котором идёт уже несколько лет. В марте 2015 года российский лидер впервые публично заявил о возможности введения «союзной визы», полгода спустя этот вопрос на Высшем госсовете поднял премьер Дмитрий Медведев, отметив, что взаимное признание виз поможет бороться с нелегальной миграцией.

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В конце мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что дипломаты «шаг за шагом» приближаются к тому, чтобы снять «те проблемные вопросы, которые существуют в этом плане».

Одним из таких взаимных шагов стало введение специального безвизового режима для иностранных фанатов, который будет действовать на время чемпионата мира по футболу в России.

Эксперты поясняют, что для введения «союзного шенгена» необходимо урегулировать все вопросы по пограничному контролю между двумя странами.

На встрече в Минске должны быть урегулированы также и разногласия, касающиеся поставок белорусской молочной продукции в Россию, уверены эксперты. Последние месяцы эта тема в двусторонних отношениях поднималась несколько раз. 9 июня Минсельхозпрод Белоруссии и Россельхознадзор подписали дорожную карту по снятию взаимных ограничений на поставки.

«Я не вижу ничего такого, что вызывало бы серьёзное волнение. Обратите внимание, что творится между атлантическими союзниками, которые, не спрашивая друг друга, вводят заградительные таможенные тарифы. А тут просто споры. Это не стратегическое разногласие, это решаемый вопрос», — считает Жарихин.

Стоит отметить, что 13 июня на заседании Совмина Союзного государства в Москве премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков не поднимали «молочную» тему. Видимо, этот вопрос отложили до встречи на высшем уровне, считают эксперты.

«Можно вспомнить, как чуть больше года назад, на личной встрече в Санкт-Петербурге, Владимир Путин и Александр Лукашенко спокойно разрешили длившийся до этого больше года «нефтегазовый конфликт». Я уверена, что теперь ситуация повторится уже с молочными продуктами. Досадно только, что хозяйственные споры приходится разруливать лично руководителям государств. Однако они это делают, и достаточно успешно», — подытожила Гречулина.