Лукашенко заявил, что жители Белоруссии могут сделать страну «цветущим краем»

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Жители Белоруссии могут сделать свою страну «цветущим краем», однако для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать дисциплину. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что жители Белоруссии могут сделать страну «цветущим краем»
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«Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И всё сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, чтобы этого добиться, «надо только голову на плечах держать».

«Не будет дисциплины, будете искать объективные причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал стратегическую задачу Белоруссии.

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